«Расстреливать при детях»: ведущий в Латвии отделался предупреждением за призыв убивать за русские фильмы

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Латвийский телеведущий Альгис Раманаускас за публичные призывы убивать за русские фильмы и музыку отделался предупреждением. К такой мере прибегла комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность трансляторов.
В сентября телеведущий литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас на YouTube завил, что надо расстреливать всех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку. Он также озвучил несколько вариантов расправы. Ведущий предложил сначала забрать у таких родителей детей или расстрелять сразу при детях.
Позже блогер извинился за свои высказывания. Однако Вильнюсская окружная прокуратура Литвы возбудила предварительное следствие в связи с призывами телеведущего. По итогу ведущий получил лишь предупреждение, сообщает ТАСС.
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