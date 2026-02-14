Достижения.рф

Дибров сбросил цену на 9 миллионов: телеведущий готовится к переезду в Москву

Дмитрий Дибров продаёт особняк за 555 млн рублей
Телеведущий Дмитрий Дибров снизил стоимость своего подмосковного особняка — теперь дом выставлен на продажу за 555 млн рублей, что на 9 млн дешевле прежней цены. Об этом сообщает KP.ru.



По данным СМИ, стоимость квадратного метра в доме составляет около 343 тысяч рублей. Особняк, построенный в 2010 году, включает пристройку с бассейном, сауну и хамам, кабинет, две спальни, отдельную гостевую комнату с санузлом, а также квартиру с кухней.

Недвижимость продаётся вместе с мебелью — интерьером занималась жена ведущего Полина Диброва.

В окружении Диброва говорят, что он планирует переезд в столицу: телеведущий хочет купить квартиру в центре Москвы и вернуться к более городскому образу жизни.

Софья Метелева

