Дибров сбросил цену на 9 миллионов: телеведущий готовится к переезду в Москву
Телеведущий Дмитрий Дибров снизил стоимость своего подмосковного особняка — теперь дом выставлен на продажу за 555 млн рублей, что на 9 млн дешевле прежней цены. Об этом сообщает KP.ru.
По данным СМИ, стоимость квадратного метра в доме составляет около 343 тысяч рублей. Особняк, построенный в 2010 году, включает пристройку с бассейном, сауну и хамам, кабинет, две спальни, отдельную гостевую комнату с санузлом, а также квартиру с кухней.
Недвижимость продаётся вместе с мебелью — интерьером занималась жена ведущего Полина Диброва.
В окружении Диброва говорят, что он планирует переезд в столицу: телеведущий хочет купить квартиру в центре Москвы и вернуться к более городскому образу жизни.
Читайте также: