Дибров сбросил цену на 9 миллионов: телеведущий готовится к переезду в Москву

14 февраля 2026, 17:31

Дмитрий Дибров продаёт особняк за 555 млн рублей

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

Телеведущий Дмитрий Дибров снизил стоимость своего подмосковного особняка — теперь дом выставлен на продажу за 555 млн рублей, что на 9 млн дешевле прежней цены. Об этом сообщает KP.ru.