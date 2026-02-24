В Подмосковье с января подали более 1,6 тыс. онлайн-заявок на приватизацию жилья

24 февраля 2026, 13:39

оригинал Фото: istockphoto.com/shurkin_son

Свыше 1,6 тыс. заявлений на приватизацию муниципального жилья подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга «Приватизация жилых помещений» размещается в разделе «Жильё», подразделе «Статус недвижимости». Она доступна людям, квартиры которых оформлены по договору социального найма.





«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию на портале, выбрать муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Если в квартире живут несколько человек, потребуется также письменное согласие от каждого из них», — говорится в сообщении.