В Белоруссии заочно осудят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко

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Минский городской суд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.
Отмечается, что Комиссаренко обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевета в отношении президента Республики Беларусь и оскорбление президента Республики Беларусь.
В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии объявил о начале спецпроизводства по делу в отношении Комиссаренко, проживающего за пределами страны. Тогда ему предлагали явиться в Центральный районный отдел СК по городу Минску.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии на законодательном уровне установили процедуру заочного (специального) производства в отношении граждан, находящихся за рубежом, с последующим привлечением их к уголовной ответственности.
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В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии объявил о начале спецпроизводства по делу в отношении Комиссаренко, проживающего за пределами страны. Тогда ему предлагали явиться в Центральный районный отдел СК по городу Минску.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии на законодательном уровне установили процедуру заочного (специального) производства в отношении граждан, находящихся за рубежом, с последующим привлечением их к уголовной ответственности.
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Анастасия Чинкова