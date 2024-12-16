Домашнее насилие и вебкам: экс-жена Славы Комиссаренко впервые рассказала всю правду о семье и разводе

Слава Комиссаренко (фото: социальные сети)
История знакомства
Бывшая вебкам-модель Юлия Шашкова активно искала возможность познакомиться с известным белорусским комиком. Согласно информации из источников, Юлия не была фанаткой стендапа. Её главной целью было начать отношения со знаменитостью.
«После выступления она подошла к Славе якобы за автографом, начала кокетничать. Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой», — рассказали знакомые девушки.В конце сентября 2023 года пара сыграла свадьбу.
Узнал жену получше
Изначально 27-летняя Юлия Шашкова заявляла о себе как о модели. Однако в соцсетях она размещала откровенные фотографии, а более интимные снимки выкладывала на платных платформах. Кроме того, в периоды, когда девушка искала дополнительный доход, она работала вебкам-моделью.
В соцсетях Комиссаренко рассказал, что не знал о прошлом своей жены. По его словам, правда открылась только после заключения брака, однако даже после этого его супруга продолжала отрицать свою причастность к данной сфере.
Реакция Комиссаренко на прошлое супруги
Комиссаренко признался, что считает ситуацию унизительной и ужасной.
«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца»», — написал в социальных сетях юморист.Комик добавил, что не испытывает злости, обиды или желания отомстить. Ему просто грустно от того, как всё сложилось.
Разводилась пара громко, о них говорили все: коллеги Комиссаренко, фанаты и пользователи интернета, психологи.
На одном из своих стендап-концертов комик откровенно рассказал, что пережил тяжелый разрыв, обвинив Шашкову в том, что с самого начала их знакомства она якобы обманывала его. После развода он выглядел подавленным и не намеревался идти на примирение. Артист утверждал, что такое предательство стало для него шоком. Позже он заявил, что Шашкова действовала из корыстных побуждений, чтобы заполучить его имущество.
Ответ Юлии Шашковой
Юлия, в свою очередь, не сразу дала ответ. Лишь спустя год после разгоревшегося скандала она выступила с откровенным интервью, где решительно опровергла обвинения. Шашкова заявила, что Комиссаренко намеренно переврал ситуацию, представляя себя жертвой, чтобы переманить аудиторию на свою сторону.
Девушка рассказала, что работала в массажном эротическом салоне. Однако её решение заняться этим видом деятельности было вызвано не стремлением разбогатеть, а серьёзной психологической травмой, о которой юморист знал и которую он также использовал в своих интересах.
Насилие со стороны отчима
В интервью Татьяне Мингалимовой Юлия впервые откровенно рассказала о своем прошлом, которое долго скрывала. Комиссаренко стал одним из первых, кому Юлия доверилась и решилась раскрыть свои самые болезненные секреты. Девушка призналась, что в детстве пережила насилие и жестокое обращение со стороны отчима. Однако юморист либо воспринял её откровения как шутку, либо решил, что она преувеличивает или играет на эмоциях.
«Мать и отчим были агрессивными. Они не могли держать в себе злость, ненависть к собственному ребенку, к этому миру. Это то, что я ощущала постоянно. Я сбегала из дома», — рассказала девушка.Осообенно сильно Шишковой доставалось от отчима.
«Он выбивал мне зубы, бил дубиной так, что я не могла ходить. Помню, у бабушки лежала. Она обрабатывала мои синие ноги», — поделилась Шашкова.Юлия пыталась найти поддержку и защиту у своего родного отца. Изначально мужчина проявлял заботу к дочери-подростку, однако вскоре ситуация стала настоящим кошмаром — проблем стало больше, начались нервные срывы. По словам Юлии, она чувствовала себя полностью брошенной и оставленной наедине со своими страданиями.
Шашкова призналась, что отец совершал в отношении её недопустимые и травмирующие действия. При этом её бывший супруг был в курсе этих событий, но не предпринял никаких попыток её поддержать или разобраться в ситуации.
Голодные времена
Пережитые травмы и страх перед бедностью заставили её искать любые пути, чтобы выбраться из трудной ситуации.
В какой-то момент Юлия устроилась работать в массажный салон. Это давало ей хоть небольшой, но стабильный заработок. Однако в особо сложные периоды ей приходилось соглашаться на дополнительные услуги в привате. Спустя время, накопив нужную сумму, девушка без сожалений покинула эту работу. По её словам, она была настроена двигаться дальше и начала пробовать себя в бизнесе.
В приват, по словам Юлии, её привели старые травмы. Ещё в периоды, когда девушке нечем было зарабатывать, она душила свою психологическую боль, надеясь найти в откровенных беседах и фото родственную душу.
Поворотным моментом в её жизни стала встреча с комиком Славой Комиссаренко. По словам Юлии, эти отношения заставили её задуматься о переменах и взглянуть на своё прошлое иначе.
В надежде заслужить доверие избранника, она решилась рассказать ему всё о своей жизни, откровенно раскрывая самые болезненные моменты. Однако, как говорит Юлия, она даже не могла предположить, что человек, которому она полностью доверилась, предаст её.
«Я сейчас держусь, но, когда рассказываю об этом психотерапевту или близким людям, во мне все еще сильны эмоции. Ужасно, что такие люди живут в реальности», — сказала бывшая жена Комиссаренко.
Предательство мужа
Шашкова рассказала, что у неё было несколько откровенных разговоров со Славой, в ходе которых артист уже был осведомлён о её прошлом до свадьбы. По словам Юлии, их первая встреча стала ключевым моментом, который помог ей переосмыслить своё прошлое, собраться с силами и изменить отношение к жизни.
Однако, по признанию самой Юлии, она всё же слукавила. Девушка признала, что была не права, скрывая правду от Славы с самого начала.
«Когда фотки слили, он у меня спросил, не видя ещё снимков: "Почему они так пишут? Что это такое?" Я ответила: "Не знаю". Но не потому что не хочу говорить, а потому что люди постоянно пишут: "Да, она выглядит как проститутка". Я решила, что это опять какой-то дурак написал. Говорю, как есть. Считаю, что солгала, да», — согласилась экс-жена комика.
Как сейчас живёт Юлия Шашкова
Сейчас Шашкова много учится, поэтому у неё нет времени на работу. Юлию никто не содержит, однако она может позволить себе путешествовать по Америке и оплачивать дорогое обучение в престижном университете Лос-Анджелеса.
«Скажем так, у меня есть определенные деньги на моих счетах, на каких-то там криптовалютах. У меня был прекрасный муж. Это максимум, что я могу сказать по этому поводу», — сказала Шашкова.Юлия отметила, что не тратит деньги на ненужные вещи. Она инвестирует средства в своё образование и развитие, а одежда и другие материальные блага для неё уже не так важны.
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