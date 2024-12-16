Домашнее насилие и вебкам: экс-жена Славы Комиссаренко впервые рассказала всю правду о семье и разводе

Иосифа Кобзона нет с нами уже более 6 лет. Артист скончался в августе 2018 года на 81-м году жизни от тяжелой болезни. После смерти певца Нелли Кобзон рассказала о браке со звездой, чья жизнь была насыщенной и зачастую скандальной. Подробности читайте в материале «Радио 1».