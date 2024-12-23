Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы. Об этом он заявил в ходе встречи с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
Глава республики подчеркнул, что в Москве делается всё масштабно. Такую же работу хотелось бы провести в Минске, но пока на это нет требуемых возможностей.
Лукашенко отметил, что Белоруссия перенимает опыт Москвы и повторяет за городом некоторые инициативы и проекты. Также президент республики отдельно высказался по вопросу программы реновации в Минске. В настоящее время власти города реанимируют здания, сносят старый жилой фонд и улучшают жизнь горожан.
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