Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы

«Нет, не соответствует», — ответил Песков на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация о желании супруги Асада развестись с ним и уехать из России.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод.Тем временем издание The Jerusalem Post утверждает, что Асма Асад уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время российские власти рассматривают её заявление. Кроме того, отмечается, что женщина хочет вернуться в Великобританию, где родилась и выросла.FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужаАсад впервые раскрыл подробности своего побега из Сирии в МосквуFT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов