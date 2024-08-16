Комика Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях Лукашенко

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Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование дела в отношении комика Славы Комиссаренко. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что стендапера обвинили сразу по нескольким статьям об оскорблениях и клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.
По каждой из этой статей Комиссаренко может грозить до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, что комик уехал из Белоруссии и в настоящее время проживает в одной из стран Европы. В сентябре у него запланированы концерты в Юрмале, Праге и Лондоне.
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По каждой из этой статей Комиссаренко может грозить до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, что комик уехал из Белоруссии и в настоящее время проживает в одной из стран Европы. В сентябре у него запланированы концерты в Юрмале, Праге и Лондоне.
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Анастасия Чинкова