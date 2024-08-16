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Комика Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях Лукашенко

СК Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Славы Комиссаренко
16 августа 2024, 16:19
Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование дела в отношении комика Славы Комиссаренко. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что стендапера обвинили сразу по нескольким статьям об оскорблениях и клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

По каждой из этой статей Комиссаренко может грозить до пяти лет тюремного заключения.



Напомним, что комик уехал из Белоруссии и в настоящее время проживает в одной из стран Европы. В сентябре у него запланированы концерты в Юрмале, Праге и Лондоне.

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#белоруссия
#следственный комитет
#обвинение
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#тюрьма
#александр лукашенко
Названа причина массового отключения электричества в Приморье
Причиной отключения электричества в Приморье стало замыкание на Лучегорской ГРЭС
16 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/jitendrajadhav

Причиной массового отключения электричества в Приморском крае стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на властей региона.
Отмечается, что после замыкания сработала система защиты, которая отключила несколько 500кВ линий.

В результате власти региона заявили, что полное отключение света является случайностью.

В настоящее время свет в дома Приморского края постепенно возвращается. Специалисты планируют завершить все работы до конца этого дня.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Приморье произошло массовое отключение электричества. Жители многих населённых пунктов остались без света. Также, по сообщениям РЖД, произошла приостановка движения поездов на нескольких участках железных дорог из-за аварийного отключения подстанций, питающих всю железнодорожную инфраструктуру.

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#приморский край
#электричество
#отключение
#авария
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Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям
16 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/seb_ra

Исполнителям теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение еще по двум статьям, передает ТАСС.
Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* проходят по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Уточняется, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Срок следствия был продлен до 22 ноября ​текущего года.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#заседание
#рф
#суд
#теракт
#крокус сити холл
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Более 140 жителей Курской области оказались в больницах после обстрелов ВСУ
16 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/sudok1

Свыше 140 жителей Курской области попали в медицинские учреждения после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко.
Отмечается, что в период с 6 по 16 августа из-за обстрелов со стороны украинских войск в медучреждения региона попал 141 человек, включая 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Подразделения армии Украины рано утром 6 августа атаковали территорию Курской области. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти совершили провокацию, приказав военным стрелять по гражданским целям.

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#курская область
#всу
#обстрел
#жители
#больницы
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Фигурантка дела об афере с сухпайками для ВС РФ меняла авто каждые три года
Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года
16 августа 2024, 15:28

Фото: iStock/zoka74

Топ-менеджер АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвира Смирнова, которая обвиняется в мошенничестве с сухими пайками для ВС РФ, каждые три года меняла машины и ездила в большой загородный дом. Об этом РИА Новости рассказала соседка фигурантки дела.
По словам соседки обвиняемой, в настоящее время семья Смирновой проживает на даче. Женщина отметила, что фигурантка дела рассказывала ей о трудностях с домом, из-за которых глава комбината уставала.

Примечательно, что соседка не знала, где именно работает Смирнова.

Напомним, в апреле текущего года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК, включая Смирнову, по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России. Сумма контрактов была завышена, а качество продукции не соответствовало заявленным условиям. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей.

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#суд
#семья
#качество
#женщина
#ущерб
#минобороны
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«В первую ночь взял меня силой»: Жена казахского дипломата Карина Мамаш об изменах, насилии и выживании
16 августа 2024, 15:11

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жена дипломата из Казахстана Карина Мамаш 10 лет состояла в браке с советником посла Казахстана. Выяснилось, что Сакен Мамаш постоянно бил жену, унижал и изменял ей.
О том, как Карина Мамаш стала жертвой многолетнего насилия, измен и угроз со стороны известного политика Казахстана, расскажет реакция «Радио 1».

«Он меня готовил»: как 15-летняя Карина познакомилась с 33-летним дипломатом


Карина познакомилась с Сакеном, когда ей было 15 лет, а ему — 33 года. На сегодняшний день она уверена, что ее супруг с самой первой встречи готовил ее к семейной жизни. По ее словам, мужчина знал, что она была «нецелованная и ни с кем не встречалась». Карина с ранних лет занималась гимнастикой и даже стала мастером спорта. Будущий муж отчаянно переживал, что девушка бросит его и уедет по контракту в другую страну, поэтому в скором времени она оставила карьеру и вышла за Сакена замуж.

Секс по принуждению


Брак не задался с самого начала. Карина поделилась, что не была готова к первой брачной ночи. Сначала супруг пошел ей на встречу и согласился подождать, однако на следующую ночь взял ее силой.

«Это было неприятно, больно. А после человек обвинил меня в том, что я досталась ему не девственницей. Он не увидел крови на простыни. Хотя мы обговаривали, так как я занимаюсь художественной гимнастикой, может не пойти кровь», — вспоминает Карина.

Многолетние избиения


В первый раз Сакен ударил супругу, когда она была беременна первым ребенком. Это произошло, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

«Я пыталась снять с него верхнюю одежду, но он стал материться, после чего пнул меня в живот. На следующий день не помнил, что случилось», — заявила девушка.

Но и на этом тиран не останавливался. В течение 10 лет Сакен принуждал Карину к сексу и избивал. Издевательства продолжались на постоянной основе и даже в общественных местах. Дипломат из Казахстана бил свою жену на территории отеля, а также на одной кровати с их детьми. Малыши неоднократно становились свидетелями того, как отец бил маму.

Фото: iStock/AntonioGuillem

Запойный дипломат


Одной из причиной насилия со стороны Сакена был алкоголь. По словам Карины, перед переездом в Европу, дипломат пообещал жене, что бросит пить. На протяжении четырех лет он оставался трезвым. Однако когда семья вернулась в Астану, все стало намного хуже. Мужчина снова приложился к бутылке и избивал Карину по любому поводу.

Многочисленные измены примерного семьянина и политика


Постоянное пьянство, многолетние избиения и ругательства — это далеко не все отвратительные поступки, которые происходили в браке, отмечает Карина. Она подозревала, что с супругом происходит что-то неладное.

«Женщина, которая живет со своим мужчиной уже очень много лет, знает не только его привычки и поведение, но и его запах. Моим ушам и глазам не нужны свидетели. Ты чувствуешь, ты знаешь, что он тебе изменяет. Запах меняется у человека — это раз. Поведение — два», — подчеркнула Карина.

Мамаш вспомнила случай, когда супруг сам намекнул на измену. Все произошло еще в 2019 году, когда Сакен вернулся из командировки. Муж сказал Карине, что привез ей из поездки новую позу. При этом она не ревновала его, а испытывала лишь брезгливость.

«Любовь — это для меня ответственность»: Как муж-тиран пытается вернуть Карину Мамаш


Карина заявила, что политик отчаянно пытается вернуть ее, о чем регулярно пишет в сообщениях. Хотя до этого говорил теще, что спокойно даст ей развод. Девушка осознала, что Сакен испытывал постоянное удовольствие, когда избивал ее или насиловал. Ситуация изменилась лишь после общественного резонанса.

В социальных сетях Мамаш опубликовала то самое послание мужа.

«Помнишь, я с самого начала говорил, что любовь — это для меня в первую очередь ответственность. Я несу ответственность за вас в двух мирах. Все эти люди уйдут, останемся только мы вчетвером.

Сакен хочет начать с Кариной все сначала и жить в счастливом браке, однако теперь девушка мечтает совсем о другом.

История Салтанат повторяется


В настоящее время дипломата сняли с должности, а власти постановили отдать детей Карине. Мамаш находится в кризисном центре, планирует, кем может стать — тренером, стилистом или автором песен. Но главное, чего она хочет — чтобы Сакен ответил за многолетние издевательства перед законом.

В Казахстане приняли нормативно-правовой акт после громкого дела Салтанат Нукеновой, погибшей от рук мужа Куандыка Бишимбаева. Вероятно, что Сакен Мамаш получит справедливое наказание.

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#наказание
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#дипломат
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Школьники взяли в секс-рабство свою одноклассницу в Казахстане
16 августа 2024, 15:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Казахстане четверо школьников взяли свою 16-летнюю одноклассницу в секс-рабство и восемь месяцев заставляли ее заниматься проституцией. За это время ее изнасиловали более тысячи раз. Об этом сообщает NEWS.ru.
Согласно данным издания, школьники создали анкету с фотографиями девушки на соответствующем сайте и возили ее по клиентам. Сначала девушка даже продолжала ходить в школу и жить дома, но через какое-то время пропала. Оказалось, что парни пичкали ее наркотиками, а жила она в квартире одного из них. Девушку пытали и угрожали убить, если она перестанет заниматься проституцией. Тем временем родителям пострадавшей регулярно отправляли сообщения от лица пленной, в которых говорилось, что она покончит с собой, если ее начнут искать.

Однако через полгода родители все-таки приступили к поиску ребенка, обратились в школу, но там им сообщили, что напишут плохую характеристику нерадивой ученице, а их лишат родительских прав. В августе полицейские задержали четверых преступников. Трое из них сейчас находятся в изоляторе, а еще один – под домашним арестом. На родителей девочки также завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей, так как они не искали ее на протяжении шести месяцев.

Предполагается, что школьники на протяжении восьми месяцев зарабатывали около 4-6 тысяч долларов ежемесячно на сексуальной эксплуатации одноклассницы.

Сейчас она лечится у психотерапевта, а дом, где она живет, находится под круглосуточной охраной.

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#полицейские
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«Люди горят заживо»: Пожар в ТЦ Донецка распространяется под атакой ВСУ
Дети находились внутри ТЦ «Галактика» в Донецке в момент удара ВСУ
16 августа 2024, 14:34

Фото: Фотобанк Московской области

Торговый центр «Галактика» в Донецке продолжает полыхать после обстрела ВСУ. На момент удара внутри ТЦ находились более 100 человек. По словам очевидцев, в здании также были и дети. Их состояние пока неизвестно.
Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших при атаке ВСУ на торговый центр в Петровском районе Донецка. В здании продолжается мощный пожар, огонь уже охватил более 10 000 квадратных метров.


Местные СМИ сообщают, что боевики не прекращают обстрел. Внутри торгового центра по-прежнему могут оставаться люди. Работа спасателей и пожарных осложняется тяжелой оперативной обстановкой – люди не могут подойти из-за беспрерывного огня.

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#люди
#всу
#обстрел
#рф
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Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается
Shot: версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается
16 августа 2024, 14:22

Фото: iStock/Enrique Santana

Информация о том, что Александра Григорьева могли застрелить боевики ВСУ после издевательств, на данный момент не подтверждается. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
По словам главы района Александра Богачева, пожилой мужчина до сих пор не вышел на связь, а родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. При этом он отметил, что на данный момент неизвестно, что украинские боевики сделали с дедушкой после того, как сняли видео.

При этом семья ищет дедушку уже 10 дней. По словам его дочери, последний раз его видели 6 августа. Во время начала боевых действий в районе Суджи дедушка ушел из дома без телефона. С тех пор неизвестно, где он находится.

Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.

В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.

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В Курской области продолжаются поиски дедушки, над которым издевались ВСУ
Богачев: Пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ, еще ищут
16 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/vmargineanu

Пенсионера, над которым издевались украинские боевики, до сих пор ищут в Суджанском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Александра Богачева.
«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи», — рассказал Богачев.

По его словам, все местные службы и волонтеры занимаются поисками пенсионера по мере своих возможностей. Он также сообщил, что его личность установлена. Мужчину зовут Александр Степанович Григорьев, ему 74 года.

Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.

В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.

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