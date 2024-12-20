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Нарколог Холдин предупредил об опасном воздействии конфет с запахом алкоголя

Фото: istockphoto.com/Moussa81

Фото: istockphoto.com/Moussa81

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Конфеты с алкоголем, а также различные десерты и напитки с ароматами спиртных коктейлей таят в себе угрозу для здоровья людей, особенно — для молодого поколения. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.


«Сладости и напитки с запахом и вкусом алкоголя, воссозданном при помощи ароматизаторов, могут стать для подростков первым шагом к знакомству с настоящим алкоголем. Другими словами, подросток, который пил чай «с ароматом коньяка» и ел конфеты или мороженое со вкусом алкогольного коктейля, гораздо легче согласиться попробовать настоящий спиртной напиток, чем тот, кто не знаком с этими вкусами», — сказал Виталий Холдин.
Кроме того, ароматизаторы, которые используют для воссоздания запаха спиртных напитков, могут вызвать аллергию. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, не рекомендуется употреблять продукты с такой «отдушкой».

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#алкоголь
#здоровье
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Жительница Подмосковья 76 лет проходила с бусиной в слуховом проходе
20 декабря 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бусину, потерянную 76 лет назад, нашли врачи амбулатории «Южная» Видновской больницы в ухе у 81-летней пациентки, пришедшей на профилактический осмотр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе профосмотра женщина пожаловалась на долговременное снижение слуха в правом ухе. Отоларинголог обнаружил там серную пробку, а когда удалили её, заметил в слуховом проходе инородный предмет.

«Проведя промывание уха для удаления серной пробки, я с помощью отоскопа вновь осмотрел слуховой проход и обнаружил там поблескивающий предмет. С помощью специального крючка извлек инородный предмет, оказавшийся фрагментом ожерелья. Когда пенсионерка увидела его, то с удивлением отметила, что потеряла эту бусину в пятилетнем возрасте», — рассказал оториноларинголог Рауль Тен.
Он добавил, что несмотря на многолетнее пребывание инородного предмета в ухе, ни слуховой проход, ни барабанная перепонка не пострадали. Теперь женщина прекрасно слышит, а найденную бусину она забрала на память.

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#медицина
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Подмосковные врачи рассказали, как распознать обморожение
19 декабря 2024, 22:40

Фото: iStock / dvulikaia

Долгое воздействие низкой температуры зимой может привести к нарушению кровообращения и повреждению тканей. Об этом предупредили врачи Дзержинской больницы.
«Нужно принять срочные меры и обратиться за медицинской помощью при потери чувствительности в поражённой области и при изменении цвета кожи. Она может стать бледной, красной или синей. При сильном обморожении человек может не испытывать боли», – говорится в телеграм-канале медучреждения.
Чтобы избежать обморожения, нужно отдавать предпочтение многослойной свободной одежде, плотно поесть перед выходом на улицу и не употреблять алкоголь. Замёрзнув, надо как можно скорее зайти в помещение и согреться горячим напитом.

Подмосковные врачи также напомнили, что у детей переохлаждение происходит гораздо быстрее, чем у взрослых. О развивающемся обморожении может свидетельствовать лишь внезапная бледность кожи.

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#больница
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В Видном из пищевода младенца извлекли монету
19 декабря 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой доставили ребёнок, который случайно проглотил монету во время игры. Проведённая диагностика подтвердила наличие инородного предмета в пищеводе перед входом в желудок.
«Родители отреагировали грамотно. Не давая малышу еды и питья, они сразу обратились в больницу. Мультидисциплинарная бригада решила извлечь инородный предмет через пищевод. С помощью специальных щипцов на эндоскопе под видеоконтролем врачи осторожно достали монету. Операция проводилась под наркозом», – рассказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.
Сейчас мальчик уже выписан домой.

Как отметили в министерстве, длительное нахождение инородного тела в пищеводе может вызвать воспаление, некроз и перфорацию пищевода. Если ребёнок проглотил инородный предмет, нельзя извлекать его самостоятельно. Необходимо сразу обратиться к специалистам.

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#московская область
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#врачи
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Стало известно, сколько людей переедают в Новый год
65% москвичей признались в переедании на новогодних каникулах
19 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Больше половины москвичей признались в переедании на новогодних каникулах, больше обычного в праздники съедают 65% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики ADG group. При этом, как отмечается, треть москвичей планируют потратить на готовку четыре часа, еще треть — два часа, а каждый десятый — больше шести часов.
«Почти три четверти москвичей (69%) не могут представить себе новогодний стол без салата «Оливье», каждый третий (33%) – без селедки под шубой, еще 16% опрошенных – без холодца. Эти же блюда участники исследования чаще других планируют покупать в магазине, а не готовить самостоятельно в этом году», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами опроса.
В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, как избежать набора лишнего веса во время праздничных каникул. В беседе с «Известиями» специалист отметила, что для этого нужно не готовить много еды, чтобы избежать переедания, не пить много алкоголя и соблюдать трехразовый режим питания.
«Важно добавить физическую активность, чтобы избежать набора веса. И это необязательно тренировки в зале. Подойдут как обычные прогулки на улице, так и другие занятия, например, можно покататься на коньках или на лыжах. Главное — не проводить все праздники дома за столом», — заключила врач.
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Вирусолог рассказала, как уберечься от «эпидемии легкого ковида»
Вирусолог Малинникова: от легкой формы COVID-19 убережет дезинфекция и маски
19 декабря 2024, 13:31

Фото: iStock/Choreograph

Для того, чтобы уберечься от заражения легкой формой COVID-19, об эпидемии которой сообщал телеграм-канал SHOT, следует чаще мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и носить медицинские маски. Об этом сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, с тяжелыми осложнениями после заболевания коронавирусом в легкой форме могут столкнуться пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, болезнями сердца и легких.
«Сейчас надо, конечно же, чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, проводить влажную уборку помещений. Естественно, надо соблюдать расстояние, учитывая, что вирус передаётся воздушно-капельным путем. Важно, чтобы мы поменьше находились в местах, где плотное скопление населения. Если это невозможно, то, конечно, необходимо ношение масок», — поделилась вирусолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время лекарства в России с 2022 года подорожали примерно на 40%. Об этом сообщила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова в беседе с «Газетой.Ru». Она отметила, что такое подорожание вызвано внедрением новых дорогостоящих препаратов, ростом цен на импортные товары и высокой стоимостью инновационных лекарств.
«Особенно заметно увеличение цен в сфере лечения критических заболеваний — болезней сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и других», — рассказала Купцова.
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Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники
Врач Жемчугов: после новогодних мероприятий нужно проводить влажную уборку
19 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/Catalin205

Новогодние праздники — это корпоративы, детские утренники, встречи с близкими и друзьями. В такую пору очень многолюдно и малобезопасно: есть риск подхватить какой-нибудь вирус.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, как не подхватить вирусы во время новогодних ёлок, корпоративов и гуляний.

  1. Запастись терпением и порядочностью — не ходить никуда, почувствовав первые признаки болезни: можно пострадать, но не ходить, чтобы никого не заразить.
  2. Чаще убираться в доме и протирать пыль специальными дезинфицирующими средствами: после каждого мероприятия должна быть влажная уборка, потому что микробы находятся в пыли.
  3. Проверить наличие вентиляции: в помещения со спертым воздухом и отсутствием вентиляции лучше не ходить, потому что это рассадник микробов.
Ранее иммунолог рассказывал, что перед тем, как украшать дом, нужно обработать игрушки: стеклянные — протереть салфетками, пластиковые — помыть под душем.

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#вирусы
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В Подмосковье выдали более 3 тысяч подарочных наборов для новорождённых
19 декабря 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх тысяч бесплатных подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали с начала года в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В подарочном наборе «Я родился в Подмосковье!» мы постарались собрать всё самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам. (…) Всего с начала года в области выдали более 3 тысяч таких наборов», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
В набор «Я родился в Подмосковье!» входят средства гигиены, лечебная косметика, бельё, игрушки и прочее. Родителям также предоставлена возможность получить вместо набора выплату в размере 20 тысяч рублей.

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Врач рассказала, как предотвратить старение кожи шеи
Врач Яковлева: старение кожи шеи можно предотвратить физическими нагрузками
18 декабря 2024, 23:53

Фото: iStock/brizmaker

Старение кожи шеи можно предотвратить ведением здорового образа жизни: полноценным сном, правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Об этом рассказала косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева. По ее словам, также важно избегать длительного воздействия ультрафиолетового облучения.
«От возрастных изменений в домашнем уходе можно применять косметические средства с активными компонентами — с кислотами, витаминами, минеральными комплексами, с растительными экстрактами. Также могут помочь аппаратные методики. Все это индивидуально назначает врач», — указала она в беседе с Pravda.Ru.
В то же время дерматовенеролог Ирина Марченко раскрыла, как можно уберечь кожу в зимний период. В разговоре с «Известиями» она отметила, что важный для защиты от холода слой кожного сала часто смывают горячей водой, потому важно пользоваться колд-кремами.
«Средства на водной основе (в косметологии они часто именуются как масло в воде) при низких температурах могут кристаллизоваться и замерзать, что приводит к раздражению кожи. Уже давно практически во всех популярных линейках стали доступны колд-кремы, средства с более жирной и плотной текстурой, которые создают на открытых участках защитную пленку», — пояснила специалист.
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#здоровье
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Российские ученые смогли улучшить лекарства от опухолей с помощью липосом
18 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/Chinnapong

Российские ученые смогли повысить точность доставки лекарств к злокачественным опухолям при помощи особых молекул-липосом. Улучшить препарат удалось сотрудникам Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. Им удалось выяснить, что липосомы можно усилить фолиевой кислотой, из-за чего они начинают на 25% эффективнее доставлять лекарства в опухолевые клетки.
«Результаты нашего исследования показывают, что использованные липосомы с адресными лигандами на основе фолиевой кислоты быстро и эффективно доставляли олигонуклеотиды в опухолевые клетки. Это открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов на основе нуклеиновых кислот», — пояснила доцент кафедры химии РТУ МИРЭА Елена Шмендель в беседе с RT.
В то же время стало известно, как прошел день старта отбора кандидатов на участие в клинических испытаниях первой российской вакцины от рака. Как сообщает АГН «Москва», медикам за сутки поступило более 1000 заявок.

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