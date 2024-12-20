Нарколог Холдин предупредил об опасном воздействии конфет с запахом алкоголя

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Конфеты с алкоголем, а также различные десерты и напитки с ароматами спиртных коктейлей таят в себе угрозу для здоровья людей, особенно — для молодого поколения. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Сладости и напитки с запахом и вкусом алкоголя, воссозданном при помощи ароматизаторов, могут стать для подростков первым шагом к знакомству с настоящим алкоголем. Другими словами, подросток, который пил чай «с ароматом коньяка» и ел конфеты или мороженое со вкусом алкогольного коктейля, гораздо легче согласиться попробовать настоящий спиртной напиток, чем тот, кто не знаком с этими вкусами», — сказал Виталий Холдин.Кроме того, ароматизаторы, которые используют для воссоздания запаха спиртных напитков, могут вызвать аллергию. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, не рекомендуется употреблять продукты с такой «отдушкой».
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