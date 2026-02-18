В Беловском округе Кузбасса ввели карантин по бешенству

18 февраля 2026, 15:17

Фото: iStock/MargJohnsonVA

В селе Вишневка Беловского округа Кузбасса ввели карантин по бешенству сроком на два месяца. Это уже второй случай. На прошлой неделе бешенство нашли в соседнем поселке Снежинский.





Губернатор региона Илья Середюк подписал постановление с ограничениями на 2 месяца. Так, по данным «Сiбдепо», источник опасного заболевания обнаружили в районе улицы Новой. Теперь в радиусе 1200 метров определили опасную зону.





«В этих местах нельзя лечить больных животных, завозить или вывозить зверей без прививок и охотиться на диких. Посещать зону могут только местные ветеринары», — говорится в документе.