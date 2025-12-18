В Кузбассе на два месяца ввели карантин по бешенству
В селе Бурлаки Прокопьевского округа Кемеровской области власти ввели карантин по бешенству сроком на 60 дней. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», очаг распространения оказался дом №17 на улице Чапаевская.
«В радиусе двух км от очага инфекции запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что двухмесячный карантин установили с момента убоя последнего животного, которое могло быть заражено бешенством.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе планируют запретить кормить белок из-за угрозы распространения бешенства. За последний год животные напали более чем на 300 человек.