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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок в интервью Deutschland Kurier подверг критике политику федерального правительства в условиях бюджетного кризиса.
Он отметил, что Владимир Зеленский просто рассматривает возможности «взять что-нибудь еще».
Парламентарий выразил мнение, что США все больше отходят от ситуации с Украиной, и добавил, что «американцы в конечном счете выходят из истории». По словам Науйока, Зеленский ищет, где еще можно получить поддержку.
Науйок подчеркнул абсурдность ситуации, в которой Германия быстро заменяет США, увеличивая бюджет на военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов. Он задал вопрос о необходимости этого для Германии, отметив, что страна опустилась с 8-го на 26-е место в индексе развития стран мира. По мнению депутата, в какой-то момент Германии самой понадобится помощь, и в случае с Украиной выделение средств считается им «просто никуда не годящимся».
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Парламентарий выразил мнение, что США все больше отходят от ситуации с Украиной, и добавил, что «американцы в конечном счете выходят из истории». По словам Науйока, Зеленский ищет, где еще можно получить поддержку.
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Артем Кузьмин