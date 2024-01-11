Медведев раскрыл, чем был впечатлён киевский режим

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Число россиян, которые добровольно отправились в зону спецоперации впечатлило киевский режим. Такое заявление сделал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках своего выступления на совещании по вопросам доукомплектования армии России контрактниками.
«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», - заявил Медведев.
Ранее Медведев также сообщил, что представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Он отметил, что по итогам доклада Путин дал указание по вооружениям. Исходя из него, рабочая группа продолжит в текущем году контролировать выполнение плана поставок наиболее востребованного оружия, а также будет заниматься вопросами его производства.
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Элина Позднякова