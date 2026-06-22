В Берлине почтили память советских воинов-освободителей

22 июня 2026, 06:44

Акция «Свеча памяти» состоялась в Берлине

Фото: istockphoto/demerzel21

В берлинском Трептов‑парке у советского воинского мемориала прошла ежегодная акция «Свеча памяти». Мероприятие приурочено к 85‑й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, передаёт РИА Новости.