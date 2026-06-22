В Берлине почтили память советских воинов-освободителей
В берлинском Трептов‑парке у советского воинского мемориала прошла ежегодная акция «Свеча памяти». Мероприятие приурочено к 85‑й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, передаёт РИА Новости.
Инициатором памятного события выступило Общество немецко‑российской дружбы (GDRF). Среди участников — посол РФ в Германии Сергей Нечаев, представители посольства Белоруссии в ФРГ, а также российские соотечественники и неравнодушные местные жители.
В ходе акции участники выложили у подножия монумента свечи в форме памятных дат «1941–1945». Ровно в 4:00 утра по местному времени (5:00 мск) над парком прозвучала архивная аудиозапись сообщения Всесоюзного радио о нападении Германии на Советский Союз. После этого собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.
Перед участниками акции выступил и сам Нечаев. Он заявил, что 22 июня 1941 года стал самым тяжёлым днём в советской и российской истории.
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