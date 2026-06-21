РИА Новости: украинские активисты устроили провокацию у мемориала в Берлине

21 июня 2026, 02:07

Фото: istockphoto/Panama7

Два человека с украинскими флагами и надписями, посвященными Степану Бандере, попытались спровоцировать конфликт у мемориала советским воинам в берлинском парке Тиргартен. Об этом РИА Новости сообщил участник антивоенного движения Вячеслав Зеевальд.





Все произошло после официальной церемонии, приуроченной к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Мероприятие состоялось в субботу с участием посла РФ в Германии Сергея Нечаева. Участники антивоенной демонстрации, выступающие за нормализацию отношений с Россией, также отдали дань памяти погибшим советским воинам.



«После завершения церемонии мы остались у мемориала и произошла провокация украинских и бандеровских последователей. Они подошли сюда вдвоем к советскому мемориалу, а на их украинском флаге было написано про "бандеровских бесов"», — рассказал Зеевальд.