В Берлине запретят георгиевские ленточки и советские флаги 8-9 мая

В столице Германии, вероятно, снова введут запрет на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. Об этом газете «Известия» сообщили в местной полиции.



В правоохранительных органах уточнили, что окончательное решение по запрету еще не принято. Однако с учетом текущей ситуации ожидается, что правила будут аналогичны тем, которые действовали в предыдущие годы.

Напомним, что берлинские власти в 2025 году ввели запрет на демонстрацию советских, российских флагов и георгиевских ленточек. Кроме того, под ограничения попали марши и парады на мемориалах в столице Германии, посвященных Дню Победы. Такие же меры мэрия Берлина принимала и годом ранее.

Александр Огарёв

