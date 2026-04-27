В Берлине запретят георгиевские ленточки и советские флаги 8-9 мая
В столице Германии, вероятно, снова введут запрет на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. Об этом газете «Известия» сообщили в местной полиции.
В правоохранительных органах уточнили, что окончательное решение по запрету еще не принято. Однако с учетом текущей ситуации ожидается, что правила будут аналогичны тем, которые действовали в предыдущие годы.
Напомним, что берлинские власти в 2025 году ввели запрет на демонстрацию советских, российских флагов и георгиевских ленточек. Кроме того, под ограничения попали марши и парады на мемориалах в столице Германии, посвященных Дню Победы. Такие же меры мэрия Берлина принимала и годом ранее.
