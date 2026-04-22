«Львов в составе — уже победа»: В Киеве готовятся «оформить» поражение

22 апреля 2026, 14:20

Политолог Гаспарян: Украина не признает поражения в конфликте с РФ

Фото: iStock/FabrikaCr

Украина не признает поражение в конфликте с Россией и найдет в этом собственную «победу». Такое развитие событий не исключил историк, политолог Армен Гаспарян.





Накануне президент Владимир Путин заявил, что в России знают, чем закончится конфликт, знают это и в Киеве. И сейчас там думают, «как это все оформить».



При этом в разговоре с Life.ru Гаспарян отметил, что Украина ни при каких обстоятельствах не признает свое поражение и будет использовать для этого любые поводы.





«Ну, например: Львовская область по-прежнему в составе Украины. Чем не победа? Вы поймите, что со времен капитуляции Третьего рейха многое поменялось. Тогда были безукоризненные формулировки, с которыми никто не спорил. А нынче, в эпоху постправды, вы можете сформулировать так, что победителем специальной военной операции будет, например, Германия», — пояснил эксперт.