Достижения.рф

В Подольске к 9 Мая приведут в порядок мемориалы и памятники

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Масштабную работу по приведению в порядок мемориалов и памятников после зимнего периода проведут в округе Подольск перед Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Для каждого объекта составили индивидуальный перечень работ, касающихся как самого памятника, так и прилегающей территории.

«Мемориалы помоют, мраморные плиты отремонтируют и отполируют, ограждения покрасят, а на клумбах высадят цветы», — говорится в сообщении.
Рядом с памятниками установят скамейки и урны, обустроят наружное освещение и продолжат оснащение камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

В администрации округа также напомнили, что за повреждение воинских мемориалов вандалов ждёт уголовная ответственность.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0