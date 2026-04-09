В Подольске к 9 Мая приведут в порядок мемориалы и памятники
Масштабную работу по приведению в порядок мемориалов и памятников после зимнего периода проведут в округе Подольск перед Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для каждого объекта составили индивидуальный перечень работ, касающихся как самого памятника, так и прилегающей территории.
«Мемориалы помоют, мраморные плиты отремонтируют и отполируют, ограждения покрасят, а на клумбах высадят цветы», — говорится в сообщении.Рядом с памятниками установят скамейки и урны, обустроят наружное освещение и продолжат оснащение камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
В администрации округа также напомнили, что за повреждение воинских мемориалов вандалов ждёт уголовная ответственность.