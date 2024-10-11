В библиотеках Московской области создают комфортные условия для посетителей с ОВЗ

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Всемирный день белой трости отмечается 15 октября. Создание доступной среды в библиотеках Подмосковья является важным условием обеспечения равных возможностей в предоставлении библиотечных услуг, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В Подмосковных библиотеках работают 300 книжных клубов
Уникальная клинская библиотека стала участницей всероссийского конкурса
Подмосковные библиотеки участвуют во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»
Дайана Хусинова