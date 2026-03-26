Россиян предупредили о приводящих к блокировке банковских карт действиях
Банки могут блокировать карты из-за резкой смены геолокации, нетипичных операций и рискованных покупок. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг.
Банк может насторожиться, если клиент недавно оплачивал покупки в кофейне в Москве, а теперь совершает транзакцию за бензин на трассе под Казанью. Это может вызвать подозрения, подчеркнула специалист. Также банк может усмотреть мошенничество в случае внезапного крупного перевода физическому лицу, особенно если до этого человек годами оплачивал только жилищно-коммунальные услуги и такси.
Розенберг отметила, что банк может заблокировать карту из-за цепочки мелких платежей или попытки перевести все деньги на новый счёт. Покупки на сомнительных сайтах, таких как онлайн-казино, также могут стать причиной блокировки. В этом случае эксперт рекомендует обратиться в банк по телефону горячей линии и следовать инструкциям оператора.
Для предотвращения блокировки карты рекомендуется указывать назначение платежа. Например, можно указать «возврат долга», «подарок» или «за ремонт». При оплате по реквизитам индивидуального предпринимателя или компании в поле «Назначение платежа» следует указывать детали, советует Розенберг.
Важно оперативно отвечать на запросы банка, хранить документы, подтверждающие операции, и не пытаться обмануть систему. Цепочка мелких переводов вместо одного крупного, а также многочисленные переводы между счетами в разных банках могут быть классифицированы банковскими алгоритмами как признаки отмывания денег. Эксперт также рекомендовала своевременно обновлять персональные данные и разделять личные и бизнес-финансы.
