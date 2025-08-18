В бывшем СИЗО «Кресты» проведут научно-исследовательские работы

18 августа 2025, 12:33

Фото: iStock/ANGHI

В Санкт-Петербурге Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал разрешение на проведение комплексных научно-исследовательских и изыскательских работ на территории бывшего следственного изолятора «Кресты». Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в ведомстве.





Бывшее СИЗО «Кресты» располагается на Арсенальной набережной Петербурга.





«На основании итогов этих работ в том числе будет разрабатываться государственная историко-культурная экспертиза и последующий проект реставрации и приспособления объекта», — пояснили в КГИОП.

«Сейчас на месте возле дома №30 кипит работа: спецтехника снимает старый асфальт и разбитые бордюры, рабочие готовят основание для новых дорожек и парковочных зон», — говорится в статье.