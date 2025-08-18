В бывшем СИЗО «Кресты» проведут научно-исследовательские работы
В Санкт-Петербурге Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал разрешение на проведение комплексных научно-исследовательских и изыскательских работ на территории бывшего следственного изолятора «Кресты». Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в ведомстве.
Бывшее СИЗО «Кресты» располагается на Арсенальной набережной Петербурга.
«На основании итогов этих работ в том числе будет разрабатываться государственная историко-культурная экспертиза и последующий проект реставрации и приспособления объекта», — пояснили в КГИОП.
Ранее власти Петербурга сообщали, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» под охраной находятся входное здание, где располагаются квартиры надзирателей, административные здания с церковью Святого Александра Невского, два крестообразных корпуса камер, три дома для надзирателей, прачечная, ледник, баня, а также кухня и пекарня.
Тем временем в Кемерове приступили к масштабному преображению двора на Ленинградском проспекте, 30 в рамках программы по обновлению дворовых территорий. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дмитрия Анисимова.
«Сейчас на месте возле дома №30 кипит работа: спецтехника снимает старый асфальт и разбитые бордюры, рабочие готовят основание для новых дорожек и парковочных зон», — говорится в статье.
Отмечается, что здесь планируется заменить асфальтовое покрытие у подъездов, расширить проезды и привести в порядок пешеходные зоны. Также будет облагорожена территория за домом. Работы по первой части проекта должны завершить до 1 октября.