Глава Котельников проверил ход реконструкции канализационной насосной станции
Видео: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) ведётся в микрорайоне Новые Котельники. Ход работ проверил глава городского округа Михаил Соболев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В настоящее время на объекте завершили демонтаж и подготовительные работы: разобрали старый павильон из металлоконструкций, демонтировали железобетонные покрытия, сделали планировку площадки. Ведутся работы по армированию, устройству песчаной подушки и бетонной подготовки под основание павильона станции.
«В ходе визита Михаил Соболев пообщался с представителем застройщика ЖК «Новые Котельники», а также с главным инженером компании ООО «СтройСнаб», которая ведёт работы по реконструкции КНС», — говорится в сообщении.В рамках реконструкции станции там возведут новый павильон из сэндвич-панелей, проведут электротехнические и сопутствующие работы, а также благоустроят прилегающую территорию.
Все работы должны быть завершены к 15 ноября.