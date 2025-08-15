Глава Котельников проверил ход реконструкции канализационной насосной станции

15 августа 2025, 17:38

Видео: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) ведётся в микрорайоне Новые Котельники. Ход работ проверил глава городского округа Михаил Соболев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В настоящее время на объекте завершили демонтаж и подготовительные работы: разобрали старый павильон из металлоконструкций, демонтировали железобетонные покрытия, сделали планировку площадки. Ведутся работы по армированию, устройству песчаной подушки и бетонной подготовки под основание павильона станции.





«В ходе визита Михаил Соболев пообщался с представителем застройщика ЖК «Новые Котельники», а также с главным инженером компании ООО «СтройСнаб», которая ведёт работы по реконструкции КНС», — говорится в сообщении.