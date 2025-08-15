Капремонт терапевтического корпуса Раменской больницы завершат в будущем году

15 августа 2025, 14:27

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

В терапевтическом корпусе Раменской больницы проводят капитальный ремонт, его планируют завершить в 2026 году. Ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Здание расположено по адресу: улица Махова, дом №14. Оно давно нуждалось в ремонте.





«В настоящее время в ремонте задействовано около 100 человек. На объекте ведутся монолитные работы, ремонт фасада и кровли, замена окон, усиление плит перекрытия и дверных проёмов, обновление электропроводки, кладка и штукатурка стен, стяжка полов», — говорится в сообщении.