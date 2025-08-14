В Ступине обсудили план капремонта стадиона «Металлург»

14 августа 2025, 12:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Капитальный ремонт ступинского стадиона «Металлург» планируют провести в 2025-2026 гг. Проект реконструкции глава округа Сергей Мужальских обсудил с представителями компании-подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В обсуждении также приняли участие профильные заместители главы округа, члены местного Совета депутатов, Общественной палаты, сотрудники спортшколы «Ока» и жители города.





«Стадион — важное место для наших горожан и гостей города. Мы обсудили, каким должен быть фасад главного здания и ограждение стадиона. Склоняемся к тому, чтобы оставить исторический облик, но есть определённые сложности. Сейчас ведётся разработка концепции проекта, когда она завершится, мы встретимся для дальнейшего обсуждения», — отметил Сергей Мужальских.