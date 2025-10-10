В Хабаровске автобус задержали на 10 минут из-за намаза водителя

10 октября 2025, 21:01

В Хабаровске пассажиры ждали автобус, пока водитель совершал намаз

Фото: Istock / Wirestock

В Хабаровске пассажиры одного из городских автобусов были вынуждены ждать отправления более десяти минут. Причиной задержки стало то, что водитель остановился, чтобы совершить намаз — мусульманский религиозный обряд. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».