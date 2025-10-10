В Хабаровске автобус задержали на 10 минут из-за намаза водителя
В Хабаровске пассажиры ждали автобус, пока водитель совершал намаз
В Хабаровске пассажиры одного из городских автобусов были вынуждены ждать отправления более десяти минут. Причиной задержки стало то, что водитель остановился, чтобы совершить намаз — мусульманский религиозный обряд. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
По словам очевидцев, одна из пассажирок выразила своё недовольство задержкой, однако большинство остальных пассажиров не поддержали её, оставшись спокойными.
В городском диспетчерском центре сообщили, что ситуация будет проверена и по результатам проверки примут необходимые меры.
Читайте также: