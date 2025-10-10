В ДНР мужчина похитил любовницу и избил её ломом

10 октября 2025, 19:59

Мужчину из ДНР осудят за похищение и избиение любовницы

Фото: Istock / Scrofula

В ДНР мужчина похитил свою любовницу, запер её в гараже и угрожал убийством, чтобы она не рассказала о связи жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».