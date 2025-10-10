В ДНР мужчина похитил любовницу и избил её ломом
В ДНР мужчина похитил свою любовницу, запер её в гараже и угрожал убийством, чтобы она не рассказала о связи жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Он избивал женщину по голове и телу, а для подавления сопротивления несколько раз ударил её ломом по ноге. Позже мужчина порвал паспорт заложницы и отпустил её.
После инцидента на место прибыли силовики, злоумышленника задержали и отправили за решётку.
