Брат семь лет насиловал младшую сестру и получил срок

10 октября 2025, 19:39

В Азербайджане мужчину осудили на 8 лет за многолетнее насилие над сестрой

Фото: Istock/SB Arts Media

В Азербайджане суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который семь лет насиловал младшую сестру. Об этом сообщает Oxu.az.