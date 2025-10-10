Брат семь лет насиловал младшую сестру и получил срок
В Азербайджане суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который семь лет насиловал младшую сестру. Об этом сообщает Oxu.az.
Инциденты начались в 2015 году, когда девочке было семь лет. Молодой человек предложил ей поиграть в компьютерные игры, после чего совершил первые домогательства. Позже он изнасиловал сестру.
Мужчина женился в 2020 году, но не прекратил противоправные действия. В 2022 году старшая сестра застала его за издевательствами над школьницей в доме дедушки. После этого обе сестры обратились в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело и арестовали подозреваемого. Суд приговорил мужчину к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы.
