В Серпухове снесли аварийный дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийный двухэтажный многоквартирный дом снесли на улице Возрождения в Серпухове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Блочный двухэтажный дом был построен в 1960 году, его общая площадь составляла немногим более 290 метров. Основные элементы здания были частично разрушены, не было окон и дверей. Дом признали аварийным и расселили в 2023 году, а во втором квартале 2024 года ставшая опасной обветшавшая постройка была снесена», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, на котором стоял аварийный дом, свободен от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, администрация округа пока не приняла.
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