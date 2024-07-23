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В Серпухове снесли аварийный дом на восемь квартир

23 июля 2024, 10:38
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Аварийный двухэтажный многоквартирный дом снесли на улице Возрождения в Серпухове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.


«Блочный двухэтажный дом был построен в 1960 году, его общая площадь составляла немногим более 290 метров. Основные элементы здания были частично разрушены, не было окон и дверей. Дом признали аварийным и расселили в 2023 году, а во втором квартале 2024 года ставшая опасной обветшавшая постройка была снесена», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, на котором стоял аварийный дом, свободен от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, администрация округа пока не приняла.

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В России проводится конкурс лучших инклюзивных практик
23 июля 2024, 11:53

Фото: iStock/Ivan-balvan

Всероссийский отбор инклюзивных практик проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба агентства.
«Целью отбор является выявление и дальнейшее тиражирование лучших решений, направленных на предоставления людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различных сервисов, услуг и товаров, включая обучение и трудоустройство», — говорится в сообщении.
К участию в проекте приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, муниципалитеты и ведомства, реализующие инклюзивные проекты. Отправить свою заявку можно на платформе «Смартека». Там же размещена полная информация о конкурсном отборе, а также перечень номинаций.

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#россия
#проекты
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В Подмосковье выплатили более 3 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми
23 июля 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Свыше трёх миллиардов рублей выплачено с начала года в Московской области семьям с детьми в рамках оказания региональных мер поддержки, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Подмосковья.
«В Московской области свыше миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить поддержкой и заботой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие 18 тысяч рублей детям-инвалидам теперь назначается без учета доходов семьи», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что в число самых востребованных мер материальной поддержки семей с детьми вошла выплата единовременного пособия при рождении ребёнка, выплата на питание для беременных и маленьких детей, а также выплата на школьную форму и компенсация на оплату ЖКУ для многодетных семей.

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#подмосковье
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В подольском ЖК «Новая Щербинка» построят детсад на 140 мест
23 июля 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, появится на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в городском округе Подольск, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.
«Застройщик — компания «Квартал-инвестстрой» — возведёт трёхэтажное здание площадью свыше 2,3 тыс. квадратных метров. Там оборудуют все необходимые помещения для шести групп: игровые, спальни, столовую с кухней, физкультурный и музыкальный залы и медпункт. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ЖК «Новая Щербинка» состоит из 20 жилых корпусов высотой от 3 до 8 этажей. На территории жилого комплекса предусмотрена школа на 500 учеников и два детских сада, которые вместе смогут принять 320 воспитанников.

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#детский сад
#минжилполитики мо
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Названы самые востребованные разделы онлайн-сервиса «Помощь участникам СВО»
23 июля 2024, 09:58

Фото: iStock/golubovy

Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз, об этом, а также о наиболее популярных разделах портала рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Сервис «Помощь участникам СВО» — удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родственникам. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, планшет или смартфон и доступ в интернет. С момента запуска цифровым этим сервисом воспользовались более 3,7 тыс. раз», — цитируются в сообщении слова главы областного министерства Надежды Куртяник.
Отмечается, что самыми востребованными у пользователей разделами сервиса стали страницы «Психологическая помощь», «Как получить помощь» и «Наша команда».

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#московская область
#подмосковье
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Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 30 проектов с применением ИИ
23 июля 2024, 09:04

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации, темой обсуждения стало исполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» и единый подход к развитию информационных систем, сообщает пресс-служба правительства региона.
На заседании председательствовал зампред правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко. Он предложил участникам заседания предложить лучшие региональные практики и указать на приоритетные направления цифровизации.

«Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с применением искусственного интеллекта в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ. Нейросеть помогает нам контролировать чистоту во дворах, незаконный сброс строительного мусора и пр. А в прошлом году мы начали использовать GigaChat для отработки обращений граждан по социальной тематике – это проект, который мы реализуем совместно со Сбером», — поделился с участниками заседания подмосковным опытом Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что в федеральных проектах уже учтено предложение региона по глобальной цифровизации отчётов — создании витрины данных, откуда любое ведомство сможет взять необходимую информацию, а также по созданию единой госплатформы по сбору больших данных для обучения искусственного интеллекта.

«Важно, чтобы остальные инициативы также нашли отражение в региональных программах и показателях. В частности, в сфере ЖКХ — это электронные платёжки за ЖКУ, перевод в цифру эксплуатационной документации на котельные, хранение данных региональных операторов в цифровой системе», — добавил губернатор Подмосковья.
Отмечается, что на федеральном уровне в настоящее время рассматриваются ещё две цифровые инициативы Московской области — создание цифровых архивов и заключение электронных договоров по газу.

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#цифровизация
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#искусственный интеллект
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В Госдуме предлагают новые льготы семьям с детьми
В ГД призвали рассмотреть бесплатный проезд по платным трассам для многодетных
23 июля 2024, 09:01

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Многодетный семьям могут разрешить ездить бесплатно по платным дорогам. Соответствующее обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина направила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, информирует РИА Новости.
«Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — указано в запросе.

Помимо этого, в обрушение выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что меры государственной поддержки, смелость и добрый пример отцов и матерей помогут россиянкам рожать больше детей. По словам Кузнецовой, она провела опрос на аудиторию в 60 000 человек. 90% респондентов сообщили, что им не хватает положительных образов семей, на которые можно было бы ориентироваться при построении собственной семьи.

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Выплата будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей за налоговый период. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#опрос
#депутаты
#семьи
#законопроект
#меры
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Названа сумма долгов Мавроди
Мавроди оставил после своей смерти долги на более чем 1,6 миллиарда рублей
23 июля 2024, 08:54

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 гг. было заведено более 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей. Из них 219 тысяч составляют присужденные судебной инстанцией госпошлины, более 252 млн— взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Уточняется, что после кончины Мавроди в банке исполнительных производств службы судебных приставов имело 2194 записи в отношении него.

Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года. В 1989 он создал «МММ» — крупнейшую в истории России финансовую пирамиду. В 2011 и 2012 годах Мавроди создал повторные пирамиды, которые рухнули через несколько месяцев.

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#госдума
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#онлайн
#мошенничество
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Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП
23 июля 2024, 08:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как «МотоТаня», погибла в Турции в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Озолина ехала вместе с двумя турецкими коллегами. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и врезалась в мотоцикл Онура Обута.

Озолина скончалась до приезда медиков. Раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.

У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.

Ранее сообщалось, что российский мотоблогер Артём Болдырев, больше известный под псевдонимом Болт, разбился насмерть на трассе в Московской области. Погибшему было 33 года.

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МотоТаня перед гибелью заявляла о планах покорить Турцию
23 июля 2024, 07:29

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина), заявляла о планах покорить Турцию. Об этом она написала в своем профиле в Instagram* за 4 дня до ДТП.
«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала девушка.

Под этой публикацией подписчики начали оставлять комментарии соболезнования, узнав о её смерти.

Накануне Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Она ехала со своими турецкими коллегами. Ее мотоцикл столкнулся с мотоциклом, которым управлял другой мотоблогер. Девушка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Она была известна своими видео в социальных сетях, имела почти 2 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Уточняется, что погибшему молодому человеку было 16 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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#мотоцикл
#происшествия
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