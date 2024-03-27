В Талдомском округе переселят из аварийного жилья более 600 человек

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Более жителей Талдомского городского округа планируют переселить из аварийных домов в рамках реализации нового этапа национального проекта ««Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В современные квартиры должны переехать 677 человек. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит 11 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.Встречу по вопросам переселения из аварийного жилья провели с жителями округа в селе Николо-Кропотки. Им объяснили, что в регионе для переселенцев есть несколько возможностей: новую квартиру им может купить администрация муниципалитета в строящемся доме или на вторичном рынке, либо сами переселенцы могут получить жилищный сертификат, и на него приобрести квартиру в любом районе Московской области.
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Лев Каштанов