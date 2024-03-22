Жители аварийных домов в Шатуре получат ключи от новых квартир уже этим летом

Пятиэтажный дом с квартирами, предназначенными для переселенцев из авариного жилья, возводят в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, в настоящее время строительные работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.