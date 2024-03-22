Жители аварийных домов в Шатуре получат ключи от новых квартир уже этим летом

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Пятиэтажный дом с квартирами, предназначенными для переселенцев из авариного жилья, возводят в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, в настоящее время строительные работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой помещений. Переселенцы смогут получить ключи от новых благоустроенных квартир уже этим летом», — отмечается в сообщении.Жильё в новостройке должны получить 185 человек, проживающих в 74 квартирах общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров. В частности, расселены будут признаны аварийными дома, расположенные по следующим адресам: посёлок Туголесский Бор, улица Советская, дома №№4/17, 10/7, 14 и 12/6, дом №3 на Клубной улице, дом №6 на улице 1 Мая, а также дома №№1, 18, 22 и 24 на улице Горького.
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Лев Каштанов