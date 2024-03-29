В Красноармейске ввели в эксплуатацию дом с квартирами для людей из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Семнадцатиэтажный дом, построенный на Краснофлотской улице в городе Красноармейск Пушкинского городского округа, ввели в эксплуатацию, соответствующее разрешение застройщику — компании «Тройка плюс» — выдало Минжилполитики Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства.
«В новом монолитно-кирпичном доме общей площадью около 20 тысяч квадратных метров расположено 450 квартир свободной планировки. Жильё в этом доме получат 280 переселенцев из аварийного жилья», — отмечается в сообщении.Первые этажи новостройки предназначены для размещения магазинов, кафе, предприятий бытового обслуживания и прочих коммерческих объектов. Рядом с домом есть школа, детские сады и автобусная остановка.
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Лев Каштанов