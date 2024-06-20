В Подмосковье с начала года починили окна в 1,5 тыс. подъездах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В подъездах Подмосковья с начала года отремонтировали окна 1,5 тысяч подъездов. Работы велись под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В регионе активно готовят многоквартирные дома к зиме. Управляющие компании обязаны проверить работоспособность отопления в местах общего пользования, состояние входных дверей и окон. Для сохранения тепла окна должны иметь двойное остекление. Также нужно исключить все прорехи и щели», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Среди основных проблем содержания окон в министерстве перечислили повреждение стёкол, нарушение герметичности, неплотное прилегание оконной коробки к стене, а также проблемы с фурнитурой, когда, например, заедают створки и не открываются форточки.
В Минчистоты также напомнили, что в случае повреждения окон в подъезде следует обращаться в свою управляющую компанию.
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