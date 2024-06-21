В Подмосковье подписали соглашение о рациональном обращении с отходами

Фото: Минчистоты МО
В Подмосковье будут развивать новые методы и технологии в сфере утилизации отходов. Соглашение о сотрудничестве подписали зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и гендиректор «ПК Вторалюминпродукт» Илья Качапин.
«Сегодня мы подписали второе значимое для области соглашение о взаимодействии в переработке отходов. Это важный шаг к созданию чистой и здоровой среды для жителей. Уверен, что сотрудничество станет долгосрочным и продуктивным, стимулировать не только решение связанных с отходами конкретных проблем, но и созданию благоприятной экологической обстановки в регионе», – сказал Мурашов.Компания занимается сбором и утилизацией разных типов отходов, включая лом, электронику, старую технику, а также самолёты, вагоны и средства военного комплекса. Благодаря современным и безопасным технологиям рециклинга на предприятии извлекают около 98% чёрных и цветных металлов, которые можно использовать повторно.
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Лора Луганская