В больницах Новокузнецка обновили медицинскую аппаратуру

10 сентября 2025, 09:58

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

В две больницы Новокузнецка завезли современную медицинскую аппаратуру, с помощью которой врачи смогут повысить качество оказываемой помощи. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу региона Илью Середюка.





Отмечается, что современное оборудование появилось в перинатальном центре Новокузнецкой городской больницы № 1. Здесь установили аппараты ИВЛ и ЭЭГ, аппарат для терапии оксидом азота, мобильный анализатор для определения кислотно-щелочного состояния и газообмена, а также наркозный аппарат.





«С такой техникой наши доктора смогут оказывать качественную помощь мамам и их малышам, а также эффективнее проводить обследования», — приводит издание слова Середюка.

«В 2026–2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета будет направлено более 7,4 млрд руб. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в материале.