В больницах Новокузнецка обновили медицинскую аппаратуру
В две больницы Новокузнецка завезли современную медицинскую аппаратуру, с помощью которой врачи смогут повысить качество оказываемой помощи. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу региона Илью Середюка.
Отмечается, что современное оборудование появилось в перинатальном центре Новокузнецкой городской больницы № 1. Здесь установили аппараты ИВЛ и ЭЭГ, аппарат для терапии оксидом азота, мобильный анализатор для определения кислотно-щелочного состояния и газообмена, а также наркозный аппарат.
«С такой техникой наши доктора смогут оказывать качественную помощь мамам и их малышам, а также эффективнее проводить обследования», — приводит издание слова Середюка.
Кроме того, в Центр здоровья Новокузнецкой горбольницы № 29 завезли новый электрокардиограф, системы для контроля уровня глюкозы в крови, приборы для измерения оксида углерода, многопроцессорные спирометры. Всего в медучреждении появилось 17 единиц современной аппаратуры.
Тем временем Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что российское правительство планирует выделить регионам более 7,4 млрд рублей на обновление медицинского оборудования для борьбы с онкозаболеваниями.
«В 2026–2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета будет направлено более 7,4 млрд руб. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в материале.
Финансирование будет распределено между 56 регионами.