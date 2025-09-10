Коломенские врачи проведут восемь выездных приемов в сёлах в сентябре

10 сентября 2025, 09:25

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Коломенская центральная районная больница опубликовала расписание выездных приемов узких специалистов в сельских населённых пунктах на сентябрь. В течение месяца врачи восемь раз посетят отдалённые территории, чтобы оказать помощь жителям, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





В состав выездных бригад вошли кардиологи, офтальмологи, эндокринологи и неврологи. Консультацию смогут получить пациенты, состоящие на учёте у специалистов, но не имеющие возможности регулярно посещать городские поликлиники. Также на приём допустят маломобильных жителей по медицинским показаниям, уточнила заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.



График выездов на сентябрь: