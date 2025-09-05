Диспансеризацию с начала года прошли около 3,5 млн жителей Подмосковья
Уже порядка 3,5 млн жителей Московской области воспользовались возможностью бесплатно проверить здоровье, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Это можно сделать, пройдя диспансеризацию или профилактический медосмотр в поликлинике по месту прикрепления.
«Регулярное прохождение диагностики позволяет контролировать состояние своего здоровья, а в случае заболевания оперативно начать лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 3,5 млн жителей. Это позволило выявить более 90 тыс. заболеваний, о которых пациенты не знали, а также 1,8 тыс. случаев онкозаболеваний. Жители, у которых обнаружили патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим ЗабелинУзнать результаты диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
Кроме того, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.
Как напомнили в министерстве, диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».