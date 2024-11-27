В больнице Ленинского округа приняли более 830 тысяч пациентов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
В структурных подразделениях Видновской клинической больницы за десять месяцев 2024 года было принято в общей сложности 832,5 тысячи пациентов. Из них 17 тысяч прошли лечение в стационаре, остальные — амбулаторно, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения.
«В условиях стационара нашими хирургами в течение года был выполнен ряд уникальных операций. Все сложные хирургические манипуляции прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо», — сообщила главный врач Видновской клинической больницы Бутая Бутаева.
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