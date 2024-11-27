В Ленинском округе обустроили уличное освещение по пяти адресам

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Уличное освещение провели по пяти адресам в Ленинском городском округе в рамках выполнения годового плана по губернаторской программе «Светлый город», локации были выбраны по итогам народного голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Освещение появилось, в частности, на Садовой улице, а также во дворе домов № 68 и № 25 на проспекте Ленинского Комсомола в деревне Тарычево, в районе деревни Ближние Прудищи, в сельском поселении Совхоза имени Ленина и от Зелёного шоссе до деревни Коробово», — говорится в сообщении.Кроме того, в текущем году в Ленинском округе установили 20 шкафов управления системами наружного освещения и заменили 2754 светильника на энергоэффективные.
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Лев Каштанов