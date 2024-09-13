В больницы Подмосковья поступило около 90 новых аппаратов УЗИ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
87 новых аппаратов для ультразвуковой диагностики получили больницы Московской области с начала текущего года, общая стоимость этой медтехники составила свыше 718 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в наши больницы поступило 87 аппаратов УЗИ, до конца года планируется поставить ещё девять. Эти аппараты используются для диагностики различных патологий и контроля проводимого лечения, а также для ведения беременности», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Новые аппараты УЗИ поступили в 34 больницы Подмосковья. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Читайте также:
Подмосковный невролог Ильева предупредила об опасности детских невритов
Стоматолог Жидких заявила о неожиданной пользе жвачки
Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа
Лев Каштанов