Стоматолог Жидких заявила о неожиданной пользе жвачки

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Стоматолог Ольга Жидких заявила, что жевательная резинка может быть полезна, поскольку благодаря ей происходит дезинфекция ротовой полости.
«Обязательным компонентом в её составе должен быть ксилит — натуральный сахарозаменитель, обладающий выраженными антибактериальными свойствами. Ксилит угнетает рост кариесогенных бактерий, стимулирует выработку слюны и повышает pH ротовой полости, создавая неблагоприятную среду для развития зубных болезней», — объяснила в беседе с NEWS.ru Жидких.
Кроме того, по её словам, жевательная резинка стимулирует выделение слюнных желёз, которые провоцируют большее количество слюны, которая, в свою очередь, обладает полезными свойствами.
Ранее детский стоматолог Екатерина Кузина заявила, что привычка детей грызть ручки и карандаши может обернуться заболеваниями полости рта, в частности, стоматитом.
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