Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа

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Диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.
«В малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена. Витамин В2 помогает легче переносить стресс. В малиновом варенье много железа, чей недостаток в организме трудно восполнять. Магний — обеспечивающий развитие мышечной ткани. Йод — здоровье эндокринной системы, а значит и гормональной системы. Щитовидная железа — фабрика контроля гормонов», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Микитюк.При этом она не рекомендовала переваривать варенье.
Ранее врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.
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