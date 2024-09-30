В Большом театре пройдет юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии

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19 ноября 2024 года в Государственном академическом Большом театре состоится значимое событие в сфере популяризации русского языка — пятая юбилейная церемония вручения Международной Пушкинской премии. Организатором мероприятия выступает Некоммерческий фонд поддержки отечественной литературы.
Основная цель премии заключается в поощрении различных форм защиты и поддержания интереса к русскому языку.
Статуэтка Пушкинской премии — это высшая награда фонда за вклад в распространение русского языка на международной арене. Участниками премии могут быть как российские, так и зарубежные организации, активно привлекающие внимание к русскому языку с помощью значимых проектов.
С момента своего основания в 2019 году премия вручалась победителям в 12 номинациях, включая две подростковые категории. Важной задачей премии является поддержание светских традиций российского общества и института семьи. За время существования проекта более 10 000 конкурсантов приняли участие, а общая аудитория в социальных сетях превышает 150 000 человек.
Кроме того, в рамках Международной Пушкинской премии состоится мировая премьера балета «Пиковая дама», созданного на основе одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина.
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Статуэтка Пушкинской премии — это высшая награда фонда за вклад в распространение русского языка на международной арене. Участниками премии могут быть как российские, так и зарубежные организации, активно привлекающие внимание к русскому языку с помощью значимых проектов.
С момента своего основания в 2019 году премия вручалась победителям в 12 номинациях, включая две подростковые категории. Важной задачей премии является поддержание светских традиций российского общества и института семьи. За время существования проекта более 10 000 конкурсантов приняли участие, а общая аудитория в социальных сетях превышает 150 000 человек.
Кроме того, в рамках Международной Пушкинской премии состоится мировая премьера балета «Пиковая дама», созданного на основе одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина.
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Дайана Хусинова