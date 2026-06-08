В Ботаническом саду Петербурга открылся летний водный маршрут

08 июня 2026, 11:00

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга начал работу Водный оранжерейный маршрут. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Ботанического сада Петра Великого Александра Медведева.





По ее словам, в водный маршрут входит посещение трёх оранжерей: Большой Пальмовой, Мангровой и Викторной оранжереи, которая является крупнейшим в мире сооружением, где выращивают викторию амазонскую.



В рамках Водного оранжерейного маршрута жители и гости города могут увидеть бамбуки, кувшинки, пальмы, сахарный тростник, бегонии, панданусы, водный гиацинт, викторию, рис, цветущие лотосы, нимфею гигантею из Австралии, насекомоядные растения, мимозу стыдливую и другие растения. При этом некоторые сорта кувшинок цветут до полудня, а другие, напротив, раскрываются во второй половине дня.





«Например, виктория чаще цветёт вечером. Наибольший шанс увидеть её раскрывшиеся цветы — это время после 16:00. Но, как королевская особа, виктория может удивить и распуститься утром. Причём цветёт она во второй половине лета. Виктория — самый неуловимый цветок в нашем саду», — приводит «Петербургский дневник» слова Медведевой.