Достижения.рф

На городских клумбах Подмосковья начали высаживать цветы

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подмосковные коммунальщики приступили к высадке цветов на клумбах на центральных улицах, в парках, скверах и вдоль дорог в разных городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Весной предпочтение отдаётся морозоустойчивым видам, таким как анютины глазки, цинерарии, калибрахоа и др.

«Такой выбор растений сохранит клумбы нарядными, даже если вернутся ночные заморозки», — отмечается в сообщении.
Особое внимание сотрудники коммунальных служб в преддверии Дня Победы уделяют воинским мемориалам.

Кроме того, специалисты ухаживают за деревьями. Они красят стволы специальной краской, которая защищает растения от вредителей и предотвращает распространение болезней.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0