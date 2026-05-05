На городских клумбах Подмосковья начали высаживать цветы

05 мая 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подмосковные коммунальщики приступили к высадке цветов на клумбах на центральных улицах, в парках, скверах и вдоль дорог в разных городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Весной предпочтение отдаётся морозоустойчивым видам, таким как анютины глазки, цинерарии, калибрахоа и др.





«Такой выбор растений сохранит клумбы нарядными, даже если вернутся ночные заморозки», — отмечается в сообщении.