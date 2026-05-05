На городских клумбах Подмосковья начали высаживать цветы
Подмосковные коммунальщики приступили к высадке цветов на клумбах на центральных улицах, в парках, скверах и вдоль дорог в разных городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Весной предпочтение отдаётся морозоустойчивым видам, таким как анютины глазки, цинерарии, калибрахоа и др.
«Такой выбор растений сохранит клумбы нарядными, даже если вернутся ночные заморозки», — отмечается в сообщении.Особое внимание сотрудники коммунальных служб в преддверии Дня Победы уделяют воинским мемориалам.
Кроме того, специалисты ухаживают за деревьями. Они красят стволы специальной краской, которая защищает растения от вредителей и предотвращает распространение болезней.