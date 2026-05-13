На выставке «Дом, где живут цветы» в Коломне представят около 40 работ

13 мая 2026, 22:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 21 мая открывается выставка «Дом, где живут цветы» художницы Дины Калинкиной. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В экспозиции будет представлено около 40 работ автора, объединённых темой дома-сада.

«Посетителей приглашают в пространство, где цветы становятся полноправными жителями. Герань на подоконнике, пионы в кувшине, одуванчики в банке – часть живого, одушевлённого дома. В своих работах художница сочетает яркую цветовую гамму и чёткий чёрный контур, что придаёт работам витражность и графическую остроту», – рассказали в ведомстве.