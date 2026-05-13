На выставке «Дом, где живут цветы» в Коломне представят около 40 работ
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 21 мая открывается выставка «Дом, где живут цветы» художницы Дины Калинкиной. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В экспозиции будет представлено около 40 работ автора, объединённых темой дома-сада.
«Посетителей приглашают в пространство, где цветы становятся полноправными жителями. Герань на подоконнике, пионы в кувшине, одуванчики в банке – часть живого, одушевлённого дома. В своих работах художница сочетает яркую цветовую гамму и чёткий чёрный контур, что придаёт работам витражность и графическую остроту», – рассказали в ведомстве.Калинкина работает в жанре позитивной живописи, пишет маслом в основном натюрморты и пейзажи. Является активным участником художественных выставок, куратором коллективных проектов. Её работы находятся в частных коллекциях России, Европы, США, Канады, Китая, Японии и Южной Кореи.
Посетить выставку можно до 14 июня. Подробная информация доступна на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».