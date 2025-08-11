В Боткинской больнице Петербурга нет пациентов с лихорадкой чикунгунья
На сегодняшний день в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Петербурге нет пациентов с лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в медучреждении.
Напомним, в Китае власти ввели меры на фоне роста числа случаев чикунгуньи. По данным Daily Mail, в стране зарегистрировано более 10 тыс. заболевших, около 70 % из них в городе Фошань (провинция Гуандун). Смертельных случаев не зафиксировано.
«Переносчиками вируса является только определенный вид комаров, которые в нашем регионе не обитают. От человека к человеку вирус не передается», — говорится в статье.
Отмечается, что основными симптомами заболевания являются подъем температуры тела и выраженные боли в суставах. При этом лихорадка чикунгунья редко тяжело протекает.
Тем не менее инфекционисты призвали россиян, вернувшихся из стран, где есть риск заразиться лихорадкой чикунгунья, и имеющих данные симптомы, обратиться к врачу.