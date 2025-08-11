В Боткинской больнице Петербурга нет пациентов с лихорадкой чикунгунья

11 августа 2025, 11:44

Фото: iStock/Kitsawet Saethao

На сегодняшний день в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Петербурге нет пациентов с лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в медучреждении.





Напомним, в Китае власти ввели меры на фоне роста числа случаев чикунгуньи. По данным Daily Mail, в стране зарегистрировано более 10 тыс. заболевших, около 70 % из них в городе Фошань (провинция Гуандун). Смертельных случаев не зафиксировано.





«Переносчиками вируса является только определенный вид комаров, которые в нашем регионе не обитают. От человека к человеку вирус не передается», — говорится в статье.