Туристы в Китае и Юго-Восточной Азии обеспокоены всплеском лихорадки чикунгунья
С учетом недавнего увеличения случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, россияне, отдыхающие в Китае и странах Юго-Восточной Азии, принимают меры предосторожности. Многие туристы предпочитают закрытую одежду вместо купальников и активно просят установить москитные сетки в своих гостиничных номерах. Об этом информирует Telegram-канал «Shot».
Сообщается, что путешественники все чаще отказываются от аренды частных вилл, выбирая отели, где проводятся регулярные обработки против комаров. Это значительно снижает риск заражения. Поскольку комары-переносчики лихорадки наиболее активны в дневное время, многие отдыхающие стараются оставаться в помещениях с москитными сетками.
Врачи подчеркивают, что защититься от лихорадки чикунгунья можно стандартными мерами, аналогичными тем, что применяются для предотвращения заражения денге. Специалисты рекомендуют использовать местные репелленты, которые содержат эффективные компоненты против комаров-переносчиков. Кроме того, туристам советуют избегать посещения мест с высокой влажностью и регулярно очищать свои территории от застойной воды, где комары могут откладывать яйца.
С учетом текущей ситуации, важно проявлять бдительность и следовать рекомендациям медицинских специалистов для обеспечения безопасности во время отдыха.
