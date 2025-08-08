Туристы в Китае и Юго-Восточной Азии обеспокоены всплеском лихорадки чикунгунья

08 августа 2025, 08:44

Фото: iStock/wutwhanfoto

С учетом недавнего увеличения случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, россияне, отдыхающие в Китае и странах Юго-Восточной Азии, принимают меры предосторожности. Многие туристы предпочитают закрытую одежду вместо купальников и активно просят установить москитные сетки в своих гостиничных номерах. Об этом информирует Telegram-канал «‎Shot».