В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов

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Граждан и компании в Бразилии, которые используют социальную сеть X с «уловками» после официальной блокировки, будут штрафовать почти на девять тысяч долларов, сообщается в заявлении Верховного суда страны.
Решение судьи Алешандри ди Мораиса постановляет выписывать ежедневный штраф в 50 тысяч бразильских реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые прибегают к «технологическим уловкам» для использования социальной сети X.
В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х в стране после отказа ее владельца Илона Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Маск охарактеризовал это решение как уничтожение свободы слова.
Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.
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В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х в стране после отказа ее владельца Илона Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Маск охарактеризовал это решение как уничтожение свободы слова.
Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.
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Александр Климов