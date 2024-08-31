В Бразилии предписали приостановку работы соцсети X

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Судья Верховного суда Бразилии Алешандри де Морайс предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на судебный документ.
Такое решение стало следствие отказа владельца социальной сети Илона Маска назначить ее юридического представителя в южноамериканской стране.
Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.
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