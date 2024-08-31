Маск высказался о блокировке соцсети X в Бразилии

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Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс, вынося решение о приостановке работы социальной сети X в стране, уничтожает свободу слова, заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.
«Свобода слова – основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», – высказался Маск.
Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.
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Александр Климов