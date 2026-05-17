В Совфеде рассказали о мошенничестве с графиком отключения горячей воды
Мошенники используют плановое отключение горячей воды, чтобы обмануть россиян. Об этом сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин, передает ТАСС.
Обычно злоумышленники действуют по следующей схеме: они отправляют пользователю сообщение, которое выглядит как официальное уведомление от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ. В этом сообщении содержится просьба проверить график отключений по указанному адресу.
После этого пользователя перенаправляют на сайт, который внешне похож на оригинальный. На нем потенциальной жертве предлагается ввести свои персональные данные, а также логин и пароль для доступа к аккаунту на портале «Госуслуги».
Чтобы защититься от аферистов, необходимо соблюдать цифровую гигиену. Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они кажутся правдоподобными, предупредил сенатор.
